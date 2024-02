Ex Lazio, Zeman: operazione riuscita, ma la stagione è finita. Le ultime

Operazione riuscita per l’ex Lazio Zdenek Zeman: il tecnico del Pescara è stato operato oggi alla carotide in seguito ad una lieve ischemica transitoria che l’aveva colpito a metà dicembre. L’intervento è andato bene, ma per recuperare il tecnico boemo dovrà rimanere a riposo molto a lungo, chiudendo di fatto qui la stagione.

Il club abruzzese, che ieri ha perso 4-0 con la Vis Pesaro, adesso dovrà decidere il da farsi: ieri in panchina c’era il vice Giovanni Bucaro, ma non è da escludere che si vada alla ricerca di un nuovo tecnico per poter centrare l’obiettivo dei playoff.