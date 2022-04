Ex Lazio, Zauri torna sulla panchina del Pescara: ora è ufficiale

Il Pescara ha ufficializzato il ritorno sulla panchina abruzzese dell’ex calciatore della Lazio Luciano Zauri

Dopo le voci dei giorni scorsi, ora è arrivata anche l’ufficialità: l’ex capitano della Lazio Luciano Zauri torna a sedersi sulla panchina del Pescara. L’annuncio è arrivato proprio dal club abruzzese.

IL COMUNICATO – «La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Luciano ZAURI. Da parte di tutta la società, un caloroso bentornato al mister e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in BianAzzurro».