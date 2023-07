Ex Lazio, il gesto di Luiz Felipe durante l’amichevole con il Burnley. Di seguito il video dell’accaduto

Nei minuti finali del primo tempo, sul risultato di 1-0 per gli inglesi, l’ex difensore della Lazio Luiz Felipe ha avuto un confronto a dir poco accesso con il suo avversario Gudmundsson. Dopo aver commesso un brutto fallo, il difensore non ha gradito la reazione del suo rivale e, dopo uno scontro testa a testa, lo ha addirittura preso per il collo. Di seguito il video dell’accaduto: