Ex Lazio, Fares sta convincendo in Grecia: i numeri del terzino che spingono per il riscatto

Mohamed Fares rinato in Grecia: il terzino in prestito dalla Lazio al Panserraikos gioca quasi sempre e ha dato il suo contributo in zona gol

Mohamed Fares ha lasciato la Lazio in estate in prestito con diritto di riscatto per volare in Grecia al Panserraikos. Il terzino algerino ha già messo insieme con la nuova squadra 21 presenze e 19 da titolare contribuendo anche con 2 gol e 4 assist.

Numeri che stanno facendo piacere ai greci che occupano l’ottavo posto della classifica e sono sempre più convinti di trasferire il calciatore a titolo definitivo per la prossima stagione.