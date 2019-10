Ex Lazio, Ciani si ritira dal calcio: «E’ una scelta difficile»

Michael Ciani si ritira dal calcio: i tifosi della Lazio ricordano il difensore francese perchè uno degli eroi del 26 maggio 2013

Una breve parentesi in Portogallo, prima di trasferirsi negli Stati Uniti. Per Michael Ciani adesso è giunto il momento di appendere le scarpette al chiodo. Lo ha ammesso in una recente intervista: «È finita, ne sono certo. Questa è stata la mia ultima sfida a Los Angeles. Ora andiamo avanti. Penso che la cosa più difficile per un atleta di alto livello non sia scegliere la fine, ma decidere quale sia il momento giusto».