Eurorivali Lazio, vince il Bayern: tris al Gladbach nella gara odierna di Bundesliga per i bavaresi

Ancora pochi giorni e poi il Bayern Monaco farà visita alla Lazio per il match valido per gli ottavi di finale di Champions League, in programma il 14 febbraio.

Continua a vincere in campionato la squadra di Tuchel, che nella gara odierna di Bundesliga, vince 3-1 contro il Borussia Monchengladbach. I gol di Pavlovic, Kane e De Ligt, recuperano il momentaneo vantaggio di Elvedi. Bavaresi ora a -2 dal Leverkusen