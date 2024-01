Eurorivali Lazio, Tuchel ritrova un giocatore chiave in ottica Champions. Le ultime da casa Bayern

Come riportato dal quotidiano tedesco BILD, Il Bayern Monaco può sorridere per quanto riguarda il recupero di un suo giocatore chiave, in ottica ottavi di Champions contro la Lazio.

Serge Gnabry, fermo da metà dicembre per un problema muscolare, è tornato ad allenarsi e sarà pronto per il match contro i biancocelesti.