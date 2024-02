Eurorivali Lazio, problemi per Tuchel: un titolarissimo si ferma in allenamento, in vista degli ottavi di finale di ritorno

Arrivano notizie importanti dalla Germania, sponda Bayern Monaco, in vista di quello che sarà il ritorno di Champions League contro la Lazio.

Come riporta Sky Sport DE, Leroy Sanè non si allenato in gruppo nella seduta di quest’oggi, complice un problema al tendine rotuleo del ginocchio. Le sue condizioni saranno monitorate in vista del match contro i biancocelesti.