Eurorivali Lazio, Simeone ritrova due giocatori per il Celtic, prossima avversaria dei colchoneros in Champions League

In procinto di sfidare il Celtic in Champions League, l’Atletico Madrid, altra rivale della Lazio nel girone, ritrova due giocatori fondamentali per il match europeo di martedì.

Come riporta Marca, Simeone potrà contare nuovamente su Lino, si è riaggregato al gruppo dopo la distorsione al ginocchio, come anche Grbic, fuori contro il Las Palmas a causa di malore.