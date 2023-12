Eurorivali Lazio, Simeone non pensa alla Champions: tanti titolari contro l’Almeria, nel match di campionato delle 14

Non pensa alla Champions Diego Simeone, che nel match delle 14 tra Atletico Madrid e Almeria, non risparmia i suoi pezzi da 90, in vista del match di mercoledì contro la Lazio

Ecco gli 11 titolari scelti dal Cholo:

ATLETICO MADRID- Oblak; Llorente, Savic, Witsel, Azpicilicueta; Correa, Koke, De Paul, Lino, Morata, Griezmann