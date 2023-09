Eurorivali Lazio, Simeone commenta la sconfitta: «Partita da deboli, prima volta da quando sono qua» Le parole del tecnico argentino

Intervenuto in conferenza stampa, Diego Simeone, allenatore dell‘Atletico Madrid, prossima avversaria in Champions della Lazio, ha commentato il passo falso dei Colchoneros nel match di campionato contro il Valencia.

LE PAROLE- È la partita più debole da quando sono arrivato al club. Mi congratulo con gli avversari. Non ci hanno permesso di avanzare, di sfruttare gli spazi. È quello che hanno visto tutti. Il Valencia è stato superiore, ha fatto tutto quello che doveva fare. Hanno vinto i duelli, hanno corso meglio, sono stati più intensi? Il calcio è meraviglioso. Ti porta a vincere in questo modo, come ha fatto il Valencia. Se sono arrabbiato? No, per niente. Conosco i giocatori che ho e il gruppo che abbiamo. Dobbiamo accettare quando la squadra ha una brutta partita, è il modo migliore per crescere. Sappiamo di avere una grande squadra