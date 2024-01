Eurorivali Lazio, il Bayern preoccupato per Kimmich: il punto sulle sue condizioni, in vista della sfida di Champions League

Preoccupazione in casa Bayern Monaco, circa le condizioni fisiche di Joshua Kimmich, centrocampista dei bavaresi, alle prese con un problema alla spalla che lo tormenta da giorni.

In vista del match di Champions League contro la Lazio, il direttore sportivo dei tedeschi, Christoph Freund, ha parlato della situazione:

«Sicuramente non ci sarà per la partita di questo fine settimana. La fasciatura sembra peggiore di quello che è, ma il braccio deve essere immobilizzato per ora. Vedremo di giorno in giorno. Speriamo che sia un periodo prevedibile»