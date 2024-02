Eurorivali Lazio, Tuchel sempre più in bilico: salgono le quotazioni di Mourinho per la panchina del Bayern Monaco

Dopo la dura sconfitta contro la Lazio in Champions League, in casa Bayern Monaco si sta riflettendo sulla posizione dell’attuale tecnico della squadra, Thomas Tuchel.

Come si legge sull’edizione odierna del Messaggero, sono sbucati fuori alcuni nomi candidati a sostituire l’allenatore tedesco: in pole c’è Flick, ma da non escludere la candidatura di una vecchia conoscenza biancoceleste e italiana, ovvero Josè Mourinho, in quella che potrebbe essere una vera e propria rivincita per lui.