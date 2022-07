Europei femminili, Valeri e Mariani designati per la finale tra Inghilterra e Germania

Paolo Valeri e Maurizio Mariani sono stati designati per la finale degli Europei femminili tra Inghilterra e Germania

L’Associazione Italiana Arbitri ha annunciato che Paolo Valeri e Maurizio Mariani sono stati designati per la finale degli Europei femminili tra Inghilterra e Germania in programma domenica.

IL COMUNICATO – «Paolo Valeri e Maurizio Mariani sono stati designati per la finale del Campionato Europeo Femminile. La partita, in programma domenica alle ore 17, vedrà in campo le Nazionali dell’Inghilterra e della Germania. Valeri e Mariani saranno impegnati rispettivamente come VAR e AVAR. La squadra arbitrale è poi composta dall’arbitro Kateryna Monzul (UKR), dagli assistenti Maryna Striletska (UKR) e Paulina Baranowska (POL), dal IV ufficiale di gara Stéphanie Frappart (FRA), e dall’assistente 2 Video Assistant Referee Pol van Boekel (NED).

I due arbitri italiani, rispettivamente delle Sezioni di Roma 2 e di Aprilia, erano già stati impiegati alla UEFA Women’s Euro in altre cinque gare. Alla competizione europea ha preso parte anche l’assistente internazionale Francesca Di Monte, Sezione di Chieti, con due designazioni tra cui la partita inaugurale del torneo.

A tutti loro vanno i complimenti del Presidente dell’AIA Alfredo Trentalange, del Vice Duccio Baglioni e del Comitato Nazionale, a nome degli arbitri italiani».