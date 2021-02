Europa League, la Roma vince in trasferta e il Milan pareggia

Ecco i risultati delle partite di Europa League delle 18:55: la Roma ha vinto contro il Braga, mentre il Milan ha pareggiato con la Stella Rossa

Si concludono qui le sfide delle 18:55 di Europa League. Le gare di oggi erano valevoli per l’andata dei sedicesimi di finale della competizione continentale. In campo anche due italiane, ossia la Roma e il Milan. I cugini giallorossi hanno vinto per 2-0 in trasferta contro i portoghesi del Braga, grazie alle reti di Dzeko e Mayoral. I rossoneri, invece, hanno pareggiato per 2-2 a Belgrado contro la Stella Rossa. Di seguito tutti i risultati delle sfide delle 18:55:

Braga-Roma 0-2 (5′ Dzeko, 87′ Borja Mayoral)

Braga-Krasnodar 2-3 (15′ e 54′ Petkovic, 28′ Berg, 69′ Claesson, 75′ Atiemwen)

Olympiakos-PSV 4-2 (9′ Bouchalakis, 14′ e 40′ Zahavi, 37′ M’Vila, 47′ El Arabi, 83′ Masouras)

Real Sociedad-Manchester United 0-4 (27′ e 57′ Bruno Fernandes, 65′ Rashford, 90′ James)

Slavia Praga-Leicester 0-0

Stella Rossa-Milan 2-2 (42′ aut. Pankov, 52′ rig. Kanga, 61′ rig. Theo Hernandez, 93′ Pankov)

Wolfsberger-Tottenham 1-4 (13′ Son, 28′ Bale, 34′ Lucas, 55′ rig. Liendl, 88′ Carlos Vinicius)

Young Boys-Bayer Leverkusen 4-3 (3′ Fassnacht, 19′ e 89′ Siebatcheu, 44′ Meschack, 49′ e 52′ Schick, 68′ Diaby)