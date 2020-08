Europa League, l’Inter batte il Getafe e vola ai Quarti

La squadra di Conte batte 2-0 gli spagnoli e si qualifica ai Quarti di Finale di Europa League.

Un gol di Lukaku nel primo tempo, il raddoppio di Eriksen nella ripresa: l’Inter di Antonio Conte batte 2-0 gli spagnoli del Getafe e vola ai Quarti di Finale di Europa League.

Gli iberici, dopo aver perso la possibilità di partecipare alla prossima Europa League fallendo un calcio di rigore nell’ultima giornata della Liga, sbagliano anche oggi dagli undici metri, quando il risultato era ancora sul punteggio di 1-0.

Domani invece in campo la Roma: un risultato che potrebbe valere, in caso di sconfitta, l’ufficiale approdo in Champions League della Lazio.