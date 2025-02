Europa League, con il Viktoria Plzen: scontro inedito in Europa, ma la Lazio ha già affrontato squadre ceche: i precedenti

Condividi via email

Europa League, prima volta per la Lazio contro il Viktoria Plzen, ma non mancano i precedenti con altre squadre ceche

​Sarà la prima volta per la Lazio contro il Viktoria Plzen, ma prima della sfida del 6 marzo i biancocelesti hanno già affrontato squadre ceche in competizioni europee in sei occasioni, con un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, segnando 7 gol e subendone altrettanti e sempre contro la stessa squadra, lo Sparta Praga.

UEFA Champions League 2000/2001 – Fase a gironi:

Lazio – Sparta Praga 3-0 (27 settembre 2000): Marcatori: Simone Inzaghi (doppietta), Juan Sebastian Veron.​ Sparta Praga – Lazio 0-1 (7 novembre 2000): Marcatore: Hernan Crespo.​

UEFA Champions League 2003/2004 – Fase a gironi:

Lazio – Sparta Praga 2-2 (1 ottobre 2003): Marcatori: Tomas Jun, Karel Poborsky (Sparta Praga); Stefano Fiore, Simone Inzaghi (Lazio).​ Sparta Praga – Lazio 1-0 (9 dicembre 2003): Marcatore: Karel Poborsky.​

UEFA Europa League 2015/2016 – Ottavi di finale: