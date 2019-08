Europa League: Lazio in prima fascia? Le sorti in mano a Brugge e Ajax

Europa League – La Lazio sarà spettatrice interessata dei match di qualificazione alla Champions League: biancocelesti in prima fascia se Ajax e Brugge passano il turno

Il destino europeo della Lazio è nelle mani di Ajax e Brugge. I due club sono impegnati nelle gare di qualificazione alla Champions League 2019/2020, il passaggio del turno per entrambe permetterebbe ai biancocelesti di finire in prima fascia nel sorteggio dei gironi di Europa League. Gli olandesi giocheranno in casa contro l’APOEL (0-0 il risultato d’andata a Cipro), così come i belgi ospiteranno il LASK Linz (0-1 in trasferta una settimana fa). Gli uomini di mister Simone Inzaghi aspettano dunque i risultati di questa sera, sarà importante evitare una big già dal primo turno della competizione.

EUROPA LEAGUE, PRIMA FASCIA: Siviglia, Arsenal, Porto, Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, Besiktas, Basilea, Sporting, Cska Mosca, Wolfsburg e Lazio / Ajax / Brugge).