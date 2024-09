Europa League, la Lazio è PRONTA: esordisce il nuovo FORMAT. Anche per lui è la PRIMA volta in Europa

Europa League, la Lazio è pronta a partire con il nuovo format europeo: sarà un doppio esordio, in casa biancoceleste ci sarà una prima volta

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana, l’Europa League riabbraccia una Lazio che vuole essere protagonista. Sarà l’esordio del nuovo format europeo: nella prima fase campionato 8 partite da giocare, 4 in casa e altrettante in trasferta. Tra le avversarie più temibili ci saranno l’Ajax di Farioli e il Porto.

I biancocelesti sono, però, un club storico della competizione. Questa sarà la 21esima partecipazione e la prima risale al lontano 1973. Discorso diverso per l’allenatore della Lazio Marco Baroni, per il quale sarà l’esordio assoluto in campo europeo. Ansia sì, ma anche tanta voglia di mettere in mostra il proprio gioco. La sua Lazio è pronta.