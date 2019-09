Formello, la Lazio prepara il match europeo col Rennes: due cambi in difesa, assente Correa

Alle 11.30 è iniziata la seduta di ripresa della Lazio a Formello: ecco il report dell’allenamento di questa mattina

Dopo l’impegno di ieri contro il Genoa, la Lazio è tornata ad allenarsi questa mattina alle 11.30 a Formello per iniziare a preparare la seconda partita del girone di Europa League. La seduta è iniziata con il consueto riscaldamento, al termine del quale Inzaghi ha diviso la squadra in due gruppi. Da una parte coloro che hanno affrontato il Genoa, dall’altra chi è rimasto in panchina o è entrato a gara in corso. Per questi ultimi, in cui figuravano anche Durmisi, Casasola e Djavan Anderson, esercitazioni sul possesso palla e partitelle a campo ridotto.

EUROPA LEAGUE – Previsti per la gara di giovedì due cambi in difesa: Acerbi sarà affiancato da Vavro e Bastos, mentre Luiz Felipe e Radu rifiateranno. Lazzari tornerà a destra al posto di Marusic, ancora alle prese con la squalifica, mentre a sinistra Jony si contende un posto da titolare con Lulic. A centrocampo è quasi certa la presenza di Parolo e di uno tra Cataldi e Berisha, insieme ad una mezzala titolare da scegliere tra Milinkovic e Luis Alberto. Davanti Immobile-Caicedo, con Correa che è stato l’unico giocatore che non si è visto stamattina: è alle prese con un problema all’adduttore della coscia sinistra.