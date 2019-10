Europa League, Girone E: il Celtic guida la classifica

Brusca frenata per la Lazio, in Europa. I biancocelesti cadono al Celtic Park, il Cluj vince in casa del Rennes

La Lazio cade al Celtic Park. Il gol di Lazzari accende le speranze dei biancocelesti, ma non basta: Christie e Jullien portano gli scozzesi alla rimonta. Il percorso europeo adesso si fa tutto in salita, restano trepartite in cui i ragazzi di Inzaghi sono obbligati a fare pieno bottino.

Sul campo del Rennes, invece, il Cluj porta a casa i tre punti dopo una gara pirotecnica: tre espulsi ed un rigore fallito hanno acceso i novanta minuti. Al triplice fischio, però, il tabellino contava 0-1 per gli ospiti grazie ad una punizione di Deac. La classifica, adesso, recita così:

1. Celtic, 7 punti

2. Cluj, 6 punti

3. Lazio, 3 punti

4. Rennes, 1 punto