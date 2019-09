Europa League, Cluj Lazio: la designazione arbitrale

Sarà Daniel Stefanski ad arbitrare Cluj-Lazio: partita inaugurale del cammino dei biancocelesti in Europa League

Il cammino europeo della Lazio inizierà giovedì, in casa del Cluj. L’appuntamento è fissato per le 18.55 e, questa mattina, la UEFA ha reso nota la designazione arbitrale per il match. Le sorti della gara saranno affidate all’occhio vigile della quaterna polacca, formata dal fischietto Daniel Stefanski, coadiuvato dagli assistenti Marcin Boniek e Dawid Igor Golis e dal IV uomo Damian Sylwestrzak. In Europa League, come si ricorda, non è stata ancora introdotta la tecnologia in campo: nessun addetto VAR o AVAR supervisionerrano l’operato dell’arbitro, davanti agli schermi.