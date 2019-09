Eurorivali – Il Cluj rifila cinque gol al Voluntari, vince anche il Celtic. Il Rennes…

Ecco i risultati delle sfide dei rivali della Lazio in Europa League: vincono Celtic e Cluj, stasera tocca al Rennes

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, tutti i campionati sono pronti a ripartire. Oltre alla Lazio, anche le squadre che i biancocelesti affronteranno in Europa League sono tornate in campo. Il Cluj ha affrontato, nella serata di ieri, l’F.C. Voluntari. Rifilando cinque gol agli avversari, la squadra di Petrescu ha ottenuto tre punti e si è portata momentaneamente in testa alla classifica. Il Celtic, invece, ha terminato da poco la sua partita iniziata alle 13, vincendo 0-1, fuori casa contro l’Hamilton Academical F.C. Agli scozzesi è bastato una rete di James Forrest al quarto minuto del primo tempo per mettere a segno la quinta vittoria su cinque. Il Rennes, infine, scenderà in campo questa sera alle 20. La squadra francese, dopo i nove punti guadagnati nelle prime quattro giornate di campionato, farà visita al Brest, che insegue a quattro lunghezze di distanza.