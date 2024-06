Euro 2024, l’Italia è in Germania: accoglienza da brividi per gli azzurri nel ritiro

Euro 2024, gli azzurri campioni in carica sono arrivati in Germania e l’accoglienza è da brividi per la squadra di Spalletti

Finalmente ci siamo, venerdì comincia l’Europeo in Germania e l’Italia di Spalletti è chiamata a difendere il titolo conquistato nella edizione precedente. In vista di Euro 2024, gli azzurri sono approdati in Germania nella sede dove saranno in ritiro e l’accoglienza è veramente da brividi per i campioni d’Europa in carica