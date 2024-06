Euro 2024, Fermin Lopez: «Ecco cosa dovremmo fare per vincere la partita» - Lazio News 24

Euro 2024, il giocatore spagnolo alla vigilia della gara contro l’Italia si proietta sulla sfida contro gli azzurri rilasciando queste parole

Ai microfoni del Mundo deportivo alla vigilia della gara di Gelsenkirchen tra Spagna e Italia, ha parlato Fermin Lopez il quale sulla partita rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – L’Italia? Le partite che ho visto in TV sono partite molto dure, molto combattute. E ora siamo sicuri che renderanno le cose molto difficili anche per noi. Cercheremo di fargli male con il nostro calcio. Giocherò titolare? La decisione spetta all’allenatore. Io sarò lì a sostenere la squadra ogni volta che potrò, dentro e fuori dal campo. Sono a disposizione per qualsiasi cosa: che sia per iniziare o anche solo per 10 minuti. Qualsiasi cosa possa fare per aiutarci a vincere giovedì