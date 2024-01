Euro 2024, i dubbi di Spalletti su Immobile e Kean: il motivo delle incertezze del ct della Nazionale italiana

L’Europeo del 2024 si avvicina e Luciano Spalletti non ha ancora risolto il suo problema con il centravanti. Raspadori, Retegui, Scamacca ma anche Kean e Immobile. Il ventaglio delle soluzioni si è allargato anche se al momento nessuna convince completamente il ct.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport tutti al momento possono rientrare in corsa anche se il capitano della Lazio Immobile al momento è forse il giocatore più indietro visti gli infortuni e la condizione fisica non ottimale.