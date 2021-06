Euro 2020, sorpresa Repubblica Ceca: Olanda battuta 2-0

Euro 2020: Olanda-Repubblica Ceca termina sullo 0-2. I cechi guadagnano l’accesso ai quarti di finale della competizione

Olanda-Repubblica Ceca rappresenta la prima sorpresa di Euro 2020. Alla Puskas Arena arriva infatti il ko per la squadra di De Boer. I cechi vincono 2-0 e affronteranno la Danimarca ai quarti.

La prima frazione di gioco non regala emozioni. Accade tutto nella ripresa. De Ligt viene espulso dal Var per un fallo di mano al 55′ dopo una grande chance olandese per Malen. A metà frazione Holes sblocca il risultato. Ed è ancora lui a diventare uomo assist per Schick. che chiude la partita nel finale.