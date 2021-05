Espulsione Pereira, doppio giallo per il centrocampista

Doppia ammonizione per Andreas Pereira: espulsione per lui nella sfida del Franchi contro la Fiorentina, persa dai biancocelesti

Andreas Pereira è stato il protagonista in negativo di Fiorentina Lazio. Infatti, dopo l’ammonizione che gli è costata la squalifica per la sfida contro il Parma, il centrocampista ha rimediato sul finale della partita il secondo giallo che gli è poi costato l’espulsione. L’ex Manchester United, ancora una volta, non è riuscito a incidere.