Espulsione Pellegrini, Mourinho pensa al sostituto nel derby

Espulsione Pellegrini, la Roma deve fare a meno del suo capitano nel derby contro la Lazio. Mourinho pensa al sostituto

L’assenza di Pellegrini per squalifica complica i piani di Josè Mourinho in vista del derby, l’espulsione del capitano è stata mal digerita dal tecnico che ora dovrà pensare a come sostituirlo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il portoghese avrebbe intenzione di spostare al centro Mkhitaryan, dando spazio a El Shaarawy in fascia in modo da arginare le discese di Lazzari. L’alternativa sarebbe il doppio centravanti, la coppia Abraham-Shomurodov.