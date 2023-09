Rovella, è l’ora dell’esordio: il piano di Sarri per il centrocampista

In casa Lazio scatta l’ora di Nicolò Rovella: Sarri è pronto a far esordire il centrocampista nella gara contro la Juve dopo la sosta

In casa Lazio, come riportato dal Corriere dello Sport, c’è grande attesa per l’esordio di Nicolò Rovella. Il centrocampista, arrivato dalla Juve dovendo smaltire un infortunio patito a luglio con la Juve, ha collezionato finora zero minuti ma gode della stima incondizionata di Sarri che lo ha sempre ritenuto una prima scelta.

Il tecnico è pronto a garantirgli l’esordio: per l’ex Monza è infatti previsto l’ingresso a gara in corso nella sfida alla Juve dopo la sosta per le nazionali.