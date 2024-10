Esonero Mancini-Arabia Saudita, l'ex Ct: «Non esiste ancora grande esperienza per un calcio ad alto livello. Ma...»

Le parole di Roberto Mancini, riportate dal Messaggero, dopo l’esonero da commissario tecnico dell’Arabia Saudita

Roberto Mancini da ieri sera non è più il ct dell’Arabia Saudita: i risultati deludenti in Coppa d’Asia e nelle qualificazioni ai mondiali e il rapporto conflittuale con i tifosi ha portato la federazione saudita alla decisione di esonerare l’ex tecnico di Inter e Lazio con una buonuscita per lui e il suo staff che si aggira tra i 15 e 20 milioni di dollari. Di seguito le sue parole, riportate da Il Messaggero.

«In Arabia ci vuole pazienza, soprattutto adesso che i giocatori locali non sono più titolari nei club. I dirigenti sono anche molto bravi ma non esiste ancora grande esperienza per un calcio ad alto livello. Ma la qualificazione sarebbe stata operazione difficile per le difficoltà create dall’arrivo di tanti stranieri. Non avevo neanche il 50% dei titolari in campionato».