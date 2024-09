ESONERO DE ROSSI, Sabatini CRITICO: «Non si può fare, sono AMAREGGIATO»

Esonero De Rossi, Walter Sabatini molto critico nei confronti della dirigenza della Roma dopo il licenziamento del tecncico

Walter Sabatini ha commentato sul proprio profilo Instagram l’esonero di Daniele De Rossi alla Roma. Di seguito le sue parole.

«Sono amareggiato. Anni fa un notabile dell’ambiente disse una cosa sottoscrivibile: il calcio è un gioco stupido per persone intelligenti; oggi vale solo il primo presupposto ed è inutile aspettarsi che ci si possa essere accorti dei miglioramenti di una squadra sperimentale ed è altrettanto inutile aspettarsi che si rendano conto di dover acquisire cultura calcistica e generale assumendo con pieni poteri profili come Boban e Maldini che tre anni fa, insieme a Massara, hanno dato vita alla rifondazione del Milan che ha portato allo scudetto in pochissimo tempo. Ma De Rossi licenziato no, non si può fare, qualcuno sta vivendo in un delirio di onnipotenza».