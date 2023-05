Escalante: «Sono molto felice qui a Cadice, prima di venire qui Luis Alberto...»

Escalante, l’ex giocatore della Lazio ha parlato del suo futuro in Spagna e lo fa ai microfoni di Diario de Cadiz

Intervistato dal Diario de Cadiz, Escalante ha parlato del suo futuro, rilasciando a riguardo queste dichiarazioni, ecco le sue parole

FUTURO – La verità è che sono molto felice di essere in questo club e in questa città. Spero che tutto continui così. Prima del mio arrivo ho parlato un po’ con Iván Alejo e Luis Alberto che conoscono bene il Cadice, e sono molto contento. Mi avevano detto come sarebbe stato, ma mi sento molto bene, non solo io, ma anche la mia famiglia e mio figlio. Ci troviamo molto bene, abbiamo fatto molte amicizie e c’è un gruppo molto bello. Spero di poter continuare a lavorare a Cadice perché io e la mia famiglia siamo molto felici