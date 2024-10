Errori arbitrali, Malagò: «Il Var è stato fondamentale per risolvere problemi di millimetri che spesso fanno arrabbiare. Su altre cose serve...»

Errori arbitrali, Le parole del presidente del Coni sugli episodi di cui si sta parlando molto in questi giorni

La sconfitta contro la Juventus nella scorsa giornata verrà ricordata per i pesanti errori arbitrali a sfavore della Lazio. Come scrive il Corriere dello Sport, Malagò è tornato sull’episodio contestato della scorsa giornata

PAROLE– «Non sta a me giudicare, ma non mi piace nascondermi. Mi sembra innegabile un concetto, quando si tratta di verificare se il gol è da annullare o no è questione millimetrica e dico meno male che c’è il Var, è stato un grande passo in avanti. Quando si tratta di giudicare alcuni aspetti tecnici lì c’è, malgrado il Var, un’interpretazione da parte di altri che forse merita di avere qualche riflessione in più »

VAR– «Il Var è stato fondamentale per risolvere problemi di millimetri che spesso fanno arrabbiare. Su altre cose serve uniformità di giudizio che si può risolvere in teoria solo ed esclusivamente con qualcuno che può chiedere la chiamata così qualcun altro può giudicare se certi comportamenti siano giusti o meno. Ma è un tema che riguarda solo il mondo del calcio, glielo lascio molto volentieri, e anche la dinamica internazionale, non possiamo farci le regole per conto nostro ».