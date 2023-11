Errori arbitrali, la classifica dei club più colpiti: che sorpresa la Lazio

Stilata la classifica dei club di Serie A in base agli errori arbitrali dal 2020, a sorpresa ecco la posizione della Lazio

Non sono pochi gli errori arbitrali ad aver colpito ingiustamente i club di Serie A negli ultimi anni. La Gazzetta dello Sport ha analizzato la classifica delle principali compagini del nostro campionato in base ai torti subiti dai fischietti nostrani a partire dal 2020 sino all’ultima giornata dell’edizione attuale. Il Torino il club più “bersagliato”, anche la Lazio in questa speciale graduatoria.

Torino 230 errori

Milan 121

Roma 114

Juventus103

Inter 102

Lazio 80

Napoli 77

Fiorentina 59