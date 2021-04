Errori arbitrali a favore, Lazio prima in classifica con Napoli e Fiorentina

Secondo calciomercato.com, la Lazio sarebbe al primo posto con Napoli e Fiorentina per errori arbitrali a favore. La differenza è di +3

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, che ha redatto una sua personale classifica, la Lazio sarebbe la squadra più favorita dagli arbitraggi del nostro campionato. Con i biancocelesti, in testa alla particolare classifica, ci sarebbero Napoli e Fiorentina.

In particolare la squadra di Simone Inzaghi avrebbe ricevuto 6 errori a favore e 3 a sfavore, ottenendo un +3 in classifica. Al quartultimo posto la Juventus, con un -2; al penultimo l’Inter con -4. Ultimo posto occupato dal Torino, con un secco -8 frutto di zero errori a favore e 8 a sfavore.