Calisti: «Rinnovo Sarri segnale importante. E su Peruzzi...»

L’ex giocatore della Lazio Ernesto Calisti ha commentato il momento dei biancocelesti, soffermandosi sul rinnovo di Sarri

L’ex Ernesto Calisti – intervenuto ai microfoni di TMW Radio – ha commentato il momento in casa Lazio. Ecco le sue parole:

RINNOVO SARRI – «Credo che la società abbia dato un segnale forte ai calciatori e all’ambiente. Questa squadra doveva avere 5-6 punti in più, con dei calciatori che hanno reso sotto le aspettative. È stato dato un segnale forte per non dare alibi. Quando le cose non vanno bene, è facile scaricare sull’allenatore».

PERUZZI – «Forse non si è reso conto di essere in diretta, così mi dicono. Al di là di tutto questo, ha detto delle cose importanti, che si percepivano. Come il fatto che la gestione è tutta nelle mani di Lotito e Tare, senza spazio per gli altri. Avere uno come Peruzzi è una figura importante, devi dargli anche potere. Ad esempio uno come Klose è venuto alla Lazio, non ha mai parlato e se n’è andato via in sordina. Si è fatto credere che volesse tornare a casa, in realtà non gli è stato proposto di lavorare nella Lazio, invece uno così famoso doveva rimanere. Certi personaggi fanno ombra, questa è la verità».