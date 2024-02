Episodi Lazio Bologna, retroscena sulla clip con le azioni contestate a Maresca. ULTIMISSIME

Lazio-Bologna, c’è il retroscena sulla clip con gli episodi contestati: ecco il filmato di poco superiore ai 2 minuti che incrimina Maresca

Come riferito dal Corriere dello Sport, la clip preparata dalla Lazio con tutti gli episodi contestati all’arbitro Maresca nella gara di domenica contro il Bologna all’Olimpico ha una durate di due minuti e 16 secondi.

Oltre al già menzionato fallo di Fabbian su Immobile al minuto 34, col centrocampista che già ammonito avrebbe dovuto essere espulso per doppio giallo, a Maresca viene contestato anche quello commesso da El Azzouzi con il piede a martello su Patric, che ha dovuto lasciare successivamente il campo. In tutto le decisioni contestate sono 6-7 per una gara che lascerà sicuramente strasischi.