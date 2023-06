Al Castellani, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Empoli e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

La Lazio termina la stagione con una convincente vittoria per 0-2 sul campo dell’Empoli. Decisivi nella ripresa i gol di Romagnoli e Luis Alberto. I biancocelesti chiudono al secondo posto, miglior risultato dell’era Lotito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Sintesi Empoli Lazio 0-2 MOVIOLA

Si parte!

2′ – OCCASIONE PER LA LAZIO! Luis Alberto impegna Provedel dal limite dopo un ottimo recupero palla

11′ – La Lazio fa girare la palla senza incidere

18′ Pericoloso Cambiaghi in area: palla deviata in angolo da Immobile

24′ – Pedro impegna Vicario dal limite

32′ – OCCASIONE PER LA LAZIO! Immobile colpisce di testa tutto solo in area, Vicario devia in angolo! Sul corner Cacace salva ancora su Ciro e devia in angolo

37′ – OCCASIONE PER LA LAZIO! Patric impegna Vicario con una botta da buona posizione

40′ – OCCASIONE PER LA LAZIO! Vicario miracoloso su Immobile ottimamente servito da Milinkovic!

45′ – Termina il primo tempo

45′ – Inizia la ripresa

48′ – GOL DELLA LAZIO! Romagnoli insacca di testa su azione d’angolo e porta avanti i biancocelesti!

57′ – La Lazio gestisce il vantaggio senza affanni

61′ – OCCASIONE PER LA LAZIO! Milinkovic viene murato in angolo dopo una grande azione!

66′ – OCCASIONE PER LA LAZIO! Zaccagni impegna Vicario, bravo sul primo palo

75′ – Si entra nell’ultimo quarto d’ora

82′ – CI PROVA IMMOBILE! Ciro impegna severamente Vicario dal limite!

90′ – Quattro minuti di recupero

92′ – GOL DELLA LAZIO! Luis Alberto chiude la sfida con una botta dal limite!

94′ – Finisce qui! La Lazio chiude al secondo posto il proprio campionato!

Migliore in campo Lazio

A conclusione del match

Empoli Lazio 0-2: risultato e tabellino

MARCATORI: ROMAGNOLI, BERTINI

EMPOLI: Vicario (83′ Ujkani); Stojanovic, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Grassi (57′ Anderson), Akpa Akpro, Bandinelli (74′ Haas); Fazzini (83′ Satriano); Cambiaghi, Piccoli (74′ Destro). A disp.: Perisan, Ujkani, Henderson, Satriano, Pjaca, Destro, Tonelli, Renzi, Haas, Ismajli, Vignato, Parisi. All.: Paolo Zanetti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli (71′ Casale), Pellegrini; Milinkovic (92′ Bertini), Vecino (71′ Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro (63′ Zaccagni). A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Lazzari, Radu, Basic, Cataldi, Marcos Antonio, Bertini, Cancellieri, Zaccagni, Gonzalez. All.: Sarri.

AMMONITI: AKPA AKPRO, CAMBIAGHI, MILINKOVIC, VECINO

ESPULSI: CAMBIAGHI