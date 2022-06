Emerson Palmieri: «Non so se tornerò al Chelsea, vedremo»

Emerson Palmieri ha fatto il punto sul suo futuro: il giocatore è rientrato al Chelsea dopo il prestito al Lione, ma…

Intervistato per il sito ufficiale del Chelsea, Emerson Palmieri – fresco di ritorno dal prestito al Lione – ha parlato del suo futuro. Il giocatore orbita da mesi intorno alla Lazio, è uno dei nomi fatti da Sarri per rinforzare la fascia e queste sono le sue parole:

«Ho un contratto col Chelsea, ci ho giocato per tre stagioni e ho molti amici lì. Se tornerò ne sarò felice, ma non so se tornerò, vediamo cosa succederà. Potevo tornare già a gennaio, sarebbe stato bello ma il Lione ha detto di no, quindi non sono tornato. Ora torno al Chelsea per il precampionato e vediamo cosa succederà il prossimo mese».