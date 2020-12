Emergenza Lazio, dopo Bruges nuova trasferta in prima squadra per Czyz

Emergenza Lazio, nuova chance in prima squadra per Czyz

Szymon Czyz, centrocampista polacco classe 2001, è ancora una volta chiamato all’avventura con i grandi. Il calciatore della Primavera della Lazio, complice l’emergenza tra difesa e centrocampo, è stato chiamato da Simone Inzaghi a partire per Benevento con la squadra. Regolarmente convocato nella nazionale classe U19, Czyz ha coronato il sogno di esordire in Champions League nella trasferta di Bruges, quando disputò la seconda parte della ripresa combattendo su tutti i palloni e beccandosi anche un giallo per l’eccessiva foga. Il diciannovenne, dopo un’ottima stagione in Primavera, potrebbe anche beneficiare di qualche minuto nella sfida del Vigorito, date le assenze contemporanee di Leiva e Akpa Akpro (squalificato). Ad ogni modo, trattasi dell’unico calciatore della rosa biancoceleste ad aver esordito prima in Champions League che in campionato, quando non è stato ancora mai chiamato in causa.