Emergenza coronavirus, Speranza: «Si teme una seconda ondata»

Il Ministro della Salute Speranza ha parlato di una possibile e temuta seconda ondata del coronavirus nei prossimi mesi

Intervenuto ai microfoni di Sky Tg24, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha detto la sua sulla questione seconda ondata del coronavirus.

«Una seconda ondata epidemica è temuta da tutti gli scienziati del mondo e chi è chiamato a prendere decisioni politiche non può sottovalutare questa eventualità e per questo dobbiamo farci trovare pronti. È necessario e fondamentale che le persone che verranno contattate dalla Croce Rossa per i test sierologici rispondano positivamente alla chiamata. La chiamata potrà arrivare anche al cellulare. Avere questi risultati consentirà ai nostri scienziati di avere un’arma i più di conoscenza dell’epidemia nel nostro Paese».