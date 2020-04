Emergenza Coronavirus, Borrelli: «Rispetto a ieri +1118 guariti»

Nella conferenza stampa odierna, il capo della Protezione Civile ha snocciolato i dati riguardanti l’emergenza Coronavirus in Italia

Come tutti i giorni, anche oggi non poteva mancare la ormai classica conferenza stampa della Protezione Civile con l’aggiornamento dell’emergenza Coronavirus in Italia.

Il capo Angelo Borrelli ha dichiarato: «Ecco i dati. I positivi hanno raggiunto le 80.572 unità con un incremento di 2.937 positivi rispetto a ieri. I morti sono saliti purtroppo a 13.155, con anche oggi 727 decessi nelle ultime ventiquattr’ore. Le persone guarite sono arrivate a 16.847, qui quindi ci sono stati 1.118 guariti più di ieri. Il 60% sono in isolamento senza sintomi o sintomi lievi».