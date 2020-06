Ecuador, il ds Cordón: «Spero Caicedo torni: in Europa pochi al suo livello»

Il ds della Federazione ecuadoriana, è intervenuto ai microfoni di Radio Redonda, dove ha espresso la sua stima per Felipe Caicedo

Antonio Cordón, direttore sportivo della Federazione ecuadoriana, è intervenuto ai microfoni di Radio Redonda, dove ha speso parole al miele per Felipe Caicedo, il quale non veste la maglia della nazionale dal 2017. Queste le sue parole:

«Felipe è un giocatore importante con una lunga storia in Italia e in altri campionati europei. Ci sono degli avvicinamenti, ma le eliminatorie sono un processo lungo. Spero di poter contare sui giocatori che abbiamo in mente. Caicedo è un grande calciatore, non ci sono molti ecuadoriani al suo livello in Europa, con una carriera eccezionale. Speriamo che i giocatori che vogliamo possano giocare, sarà un percorso lungo, le eliminatorie non terminano oggi».