Dybala, ancora problemi al ginocchio: a rischio la gara con la Lazio

Paulo Dybala ancora fuori per problemi al ginocchio. Ieri il consulto a Barcellona, potrebbe non farcela per la gara contro la Lazio

Dopo quasi 50 giorni, Paulo Dybala è ancora fuori per problemi al ginocchio. Ieri il giocatore argentino ha incontrato il professor Cugat a Barcellona: lo specialista ha messo a punto delle terapie adeguate per ridurre il dolore e permettere alla Joya di tornare in campo.

Alle 12 partite saltate potrebbero però aggiungersi anche Spezia, Lazio e Porto, come spiega il Corriere dello Sport.