Ds Crotone: «Lazio un incanto, aspettate Muriqi! Caicedo? Speriamo con noi giochi dall’inizio!»

Il ds del Crotone Ursino ha parlato della Lazio prossima avversaria a Radiosei

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato ad inizio pomeriggio ai microfoni di Radiosei.

«Vedere la Lazio giocare prima del lockdown era un piacere, un incanto. Poi è cambiato tutto, questo calcio senza tifosi e con rigidi protocolli da osservare è falsato, per quanto ci riguarda penso che amplificherà le distanze con le migliori. Rispettare i protocolli è l’unica strada, fortunatamente noi non abbiamo mai avuto esiti dubbi come nel caso di Immobile. Speriamo che contro di noi giochi Caicedo dall’inizio (ride, ndr). Muriqi? Lo conoscevo prima del suo arrivo in Italia, va aspettato, è un grande attaccante».