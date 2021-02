Dramma Bayern, ritrovata senza vita l’ex fidanzata di Boateng

Kasia Lenhardt aveva 25 anni. Il corpo ritrovato senza vita nel suo appartamento di Berlino, Boateng salta la finale del Mondiale per Club

Una notizia sconvolgente scuote il Bayern Monaco. L’ex fidanzata di Jerome Boateng è stata ritrovata senza vita nel suo appartamento di Berlino, la polizia indaga ma le cause del decesso non sono ancora chiare. Il calciatore e la modella avevano troncato la relazione da poco tempo, come annunciato dallo stesso difensore.

Boateng ha lasciato il ritiro del Bayern in Qatar, dove la squadra è impegnata nel Mondiale per Club, e salterà la finale. Lo ha annunciato il tecnico dei bavaresi Hans-Dieter Flick.