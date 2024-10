Douglas Luiz Patric, Sabatini commenta: «Rocchi ha messo pressione agli arbitri. Vi dico che…»

Le parole del giornalista, Sandro Sabatini, sulle polemiche arbitrali. Ecco cosa ha detto

Le parole di Sabatini a Pressing sulle polemiche arbitrali in Serie A facendo riferimento anche al mancato rosso a Douglas Luiz in Juve Lazio.

LE PAROLE – «Rocchi, parlando così a ridosso delle partite, ha messo agli arbitri, lo dico con stima e ammirazione per quello che sta facendo, una pressione innaturale sugli arbitri. L’episodio di Conceicao lo dice con ragione, non c’era il cartellino per ammonizione. E poi non condizioni quando c’è una cartellino da rivedere al Var? Si sono trovati ad arbitrare con una pressione addosso che ha dato anche Rocchi»