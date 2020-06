Serie A, Dott. Pulcini: «Sono contrario da sempre alla quarantena»

Il responsabile del settore sanitario della Lazio, il Dott. Pulcini, è tornato a parlare della quarantena di squadra in Serie A

A pochi giorni dalla ripresa ufficiale della Serie A e a poco più di 24 ore dal ritorno in campo del calcio italiano, rimangono ancora accese le discussioni sulla possibile quarantena di squadra in caso di nuovi contagi.

Il Dott. Ivo Pulcini, responsabile del settore sanitario della Lazio, a Radio Punto Nuovo è tornato sull’argomento: «Il calcio va sul binario sicuro sulla risoluzione dei problemi. Se i calciatori vengono curati come finora non corrono rischi, il contagio nello sport è scarso. L’organismo di uno sportivo è certamente più forte, quindi si può vincere il virus. La letalità è molto bassa, se curato bene, in particolar modo con prevenzione, con alimentazione ed altri aiuti, allora non c’è problema. Non sono un no-vax, ma per quanto riguarda il Covid-19, sono un po’ scettico. Se mi viene imposto, rispetto la legge, ma se potessi essere libero di esercitare la mia professione in piena autonomia, sceglierei io chi vaccinare e chi no. Non tutti reagiscono ai vaccini allo stesso modo. L’idea di Vannicelli sulla quarantena in 4 giorni? Sono contrario da sempre alla quarantena, mi sembra una soluzione ragionevole tutelando la salute dei giocatori e il settore del calcio».