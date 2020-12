Doll: «Accettai subito la Lazio. Gascoigne? Ragazzo d’oro»

Thomas Doll è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport: le parole dell’ex Lazio

La Lazio affronterà questa sera il Borussia Dortmund in una sfida che potrebbe sancire la qualificazione dei binaocelesti agli Ottavi di Finale di Champions Legue. Per l’occasione, Thomas Doll, ex-Lazio di origine tedesca, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport:

«Quando la Lazio mi fece la proposta la accettai subito. Il primo anno fu eccezionale, ricordo quando un fotografo si avvicinò a noi per scattarci era foto. Eravamo in Austria per il ritiro e alla fine Gascoigne gliela buttò nel fiume. Gascoigne ne fece di cotte e di crude ma resta una ragazzo dal cuore d’oro che ci tiene a fare gruppo con il resto dei compagni».

